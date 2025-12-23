Ф инансовият благодетел на Ботев Пловдив - Илиян Филипов, обяви, че клубът е уредил всички свои финансови задължения към контрагенти, което на практика снема наложеното трансферно ограничение. Това означава, че „канарчетата“ отново ще могат да осъществяват входящи трансфери и да картотекират нови футболисти. Както е известно, санкцията бе наложена от УЕФА заради неизплатени суми, които доведоха до временно ембарго върху трансферната дейност на „жълто-черните“. От клуба информираха, че става въпрос за задължения в размер на близо милион и половина лева, които вече са напълно погасени.

От „Христо Ботев“ потвърдиха, че към този момент Ботев Пловдив няма никакви финансови пречки пред селекционната си политика. Така феновете на тима могат да посрещнат празничния период с увереност и спокойствие, а старши треньорът Димитър Димитров – Херо ще разполага с необходимата свобода да вземе ключови кадрови решения и да подсили състава според нуждите на отбора.

Ето какво написаха от Ботев Пловдив:

Пожелание към феновете на ПФК Ботев Пловдив

Скъпи жълто-черни сърца,

пожелаваме на всички вас весели празници, много здраве, спокойствие и топлина в домовете ви.

С радост ви информираме, че днес ПФК Ботев изплати към всички контрагенти задължения в точен размер на 1 482 484.80 лв, които до този момент блокираха възможността за трансфери. Така всички ще посрещнем предстоящите празници със спокойствие, сигурност и увереност.

Даваме пълна възможност на нашия специалист и старши треньор Димитър Димитров-Херо да вземе необходимите решения и да картотекираме футболистите, които според него ще помогнат на отбора. Вярваме му и сме убедени, че ще върне Ботев там, където му е мястото.

Наистина е тежко, когато плащаш грешките и кражбите на други хора, но точно тези изпитания ни правят по-силни, по-единни и по-решителни. Ние няма да се откажем и ще продължим да градим Ботев с чест, прозрачност и отговорност.

Нека през новата година бъдем заедно на нашия красив стадион!

Да загърбим всички разногласия и да работим заедно за доброто и бъдещето на нашия любим клуб Ботев Пловдив.

Ботев е над всичко и над всички.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX