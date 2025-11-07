Б отев Пловдив обърна Добруджа от 0:1 до 2:1 във втория мач от 15-я кръг в Първа лига. "Канарчетата" не се представиха добре през първото полувреме. Те изоставаха в резултата. През втората част обаче Димитър Митков вкара два пъти, за да донесе успеха на домакините. Между двете му попадения станахме свидетели на глупостта на сезона. Сътвори я Ловрич от гостите, след като той получи втори жълт картон, тъй като реши да се бави, докато излиза от терена.

В класирането Ботев събра 17 точки на осмото място. Добруджа остава последен с 10.

През първото полувреме домакините бяха много объркани. Може да се каже, че гостите бяха по-добре на Колежа. В 29-ата минута защитата на домакиние подцени едно центриране на Антон Иванов отдясно. Седмицата на Добруджа качи топката на главата на Матеус Леони, който стреля. Християн Славков спаси, но топката стигна до Ивайло Михайлов, който от близка дистанция не сбърка и вкара при добавката за 1:0! Томаш Силва излезе на стрелкова позиция в 41-ата минута, но прати топката покрай левия стълб на вратата на Ботев Пд!

В добавеното време на първото полувреме се стигна до дискусионна ситация, при която Антон Иванов удари с левия си лакът Андрей Йорданов в лицето и от носа на футболиста на Ботев Пловдив текна кръв. Затова Йорданов искаше Иванов да бъде санкциониран, но вместо това, съдията Станимир Тренчев показа картон на шестицата на Ботев.

Втората част започна с масиран натиск на Ботев Пловдив, като в 47-ата минута домакините най-сетне стигнаха до точен изстрел, който бе дело на Абрахам Оджо, но Григоров улови топката без проблем. Натискът на Ботев Пловдив бе материализиран в 62-ата минута след акция отляво! Око-Флекс комбинира с дублиралия го Йорданов, който центрира по ревата. В наказателното поле Франклин Маскоте пропусна топката за Димитър Митков и влезлият като резерва футболист вкара с удар отблизо за 1:1!

Само 3 минути след инкасирането на гол, хората на Атанас Атанасов останаха в намален състав на терена! Ди Матео Ловрич тръгна да бави играта, сваляйки си корите, след като бе заявен за смяна. Поведението му ядоса съдията и той му показа жълт картон, който бе втори за халфа и така той напусна терена, но без да може на негово място да влезе човек на смяна, което със сигурност може да се определи като тъпотията на сезона.

Натискът на Ботев продължи и в 74-ата минута защитата на Добруджа отново рухна. Николай Минков овладя топката в наказателното поле след центриране на Око-Флекс отляво. Последва комбинация със Самуел Калу, който центрира към вратарското поле вдясно от вратата. Топката рикошира в Джонатан Уртадо и се озова през Димитър Митков, който имаше лесната задача отблизо да я прати в мрежата за 2:1.

