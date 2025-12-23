З а трети пореден сезон Ботев (Пловдив) предоставя на своите фенове клубни карти, съобщават от ръководството на „канарчетата“. Пластиките вече са в продажба, като могат да бъдат закупени от фен магазина на стадион „Христо Ботев“ и онлайн. Новите клубни карти запазват миналогодишната си ценова схема, като са налични в три варианта – „VIP“, „1912“ и „Канарче“. Те дават достъп до ексклузивни събития, новини и интервюта. Всеки притежател може да се възползва от множество намаления в клубните магазини и партньорските мрежи.

„През 2026 година се навършват 150 години от гибелта на клубния патрон Христо Ботев. Нашият клуб е горд да носи името на един от най-великите българи и през настоящия сезон ликът му стои на билетите за най-красивия български стадион. Именно поради тази причина част от приходите от продажбата на клубни карти ще бъдат дарени за кампания, свързана с великия поет и революционер. В хода на годината ще бъде направена анкета към вас, феновете, и вие ще решите къде да се изразходят събраните средства“, написаха от Ботев (Пловдив).

От клуба уточниха още, че клубните карти вече няма да са сезонни, а на годишна база – от 1 януари 2026 година до 31 декември 2026 година.

Видовете клубни карти са следните:

„VIP“ клубна карта – 120 лева / 61.35 евро

- Персонализирана клубна карта;

- 20% отстъпка за сезонна карта;

- 15% отстъпка за физическите магазини на Ботев;

- 10% отстъпка за Corner bar 1912;

- Специални отстъпки в партньорските вериги;

- Достъп до ексклузивни събития, новини и интервюта.

„1912“ клубна карта – 60 лева / 30.68 евро

- Персонализирана клубна карта;

-10% отстъпка за сезонна карта;

- 10% отстъпка за физическите магазини на Ботев;

- 10% отстъпка за Corner bar 1912;

- Специални отстъпки в партньорските вериги;

- Достъп до ексклузивни събития, новини и интервюта.

„Канарче“ клубна карта – 19.12 лева / 9.78 евро

- Персонализирана клубна карта;

- 10% отстъпка за физическите магазини на Ботев;

- 10% отстъпка за Corner bar 1912;

- Специални отстъпки в партньорските вериги;

- Достъп до ексклузивни събития за деца;

- Стикери.

