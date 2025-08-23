Б отев Пловдив разгроми втородивизионния Хебър с 6:2 в контролна среща, играна на стадион “Христо Ботев”.

„Канарчетата“ отбелязаха по три гола на полувреме.

Ботев пропусна няколко добри положения в началото, а вратарят на Хебър Мартин Янков спаси няколко удара. В 29-ата минута Димитър Митков се разписа с изстрел отблизо. В 37-ата Таилсон вкара за 2:0 с диагонален удар. Отново Митков бе точен в края на първото полувреме.

Ботев отбеляза 4-и гол в 51-ата минута чрез Стивън Петков. Хебър намали изоставането си в 60-ата минута. Таилсон вкара за 5:1 в 68-ата, а шест минути по-късно Алекса Мараш беше точен за 6:1. Хебър намали в 82-ата минута.

Ботев Пловдив трябваше да играе с Левски в шестия кръг на българското първенство, но мачът бе отложен заради европейските ангажименти на "сините". Хебър пък почива в този кръг на Втора лига.

Следващият официален двубой за Ботев Пловдив ще бъде гостуване на Лудогорец на 31 август.