И ван Горанов е новото попълнение на Ботев Враца, информираха от клуба във Facebook. Бившият футболист на Левски се присъединява към врачани със свободен трансфер. Горанов, понастоящем на 33 години, за последно игра в Гърция. У нас той е защитавал цветовете на Берое, Литекс, Локомотив Пловдив и гореспоменатия Левски.

Ето какво написаха от Ботев Враца:

Още опит. Още характер. Още сила!

Ботев Враца привлече Иван Горанов. Ляв бек, който обича битките и големите мачове. За последно той бе част от гръцкия ПЕА Янина, а преди това игра в Йоникос, Университатия Клуж, Ламия, белгийския Шарлероа, Левски, Локомотив Пловдив, Литекс и Берое. Горанов има и мачове в националния отбор на България.

Добре дошъл!

С Ботевска воля, с Ботевски дух!

