Т рудните моменти извеждат лидерите на преден план, а Густаво Бусато безспорно е един от тях в ЦСКА. Освен капитан, бразилецът е с най-голям стаж при „червените“ заедно с Иван Турицов, и е преживял достатъчно върхове и спадове през 7-те сезона, в които е част от най-големия български клуб. Именно затова вратарят е убеден, че скоро кризата в резултатите ще бъде преодоляна и пред ЦСКА предстоят по-добри времена.

„И аз, като феновете, много обичам ЦСКА. Ще дам пример – имам дъщеря на 5 години. След последния мач, който загубихме, тя плака много. Мисля, че тези нейни чувства са същите като на феновете на ЦСКА. Сега трябва футболистите, заедно с треньорския щаб на ЦСКА – като един екип, заедно да излезем от тежката ситуация и да върнем усмивките на хората. Да направим така, че да се гордеят с ЦСКА“, казва Бусато в специално интервю за медийните канали на клуба.

Трудните моменти извеждат лидерите на преден план, а Густаво Бусато безспорно е един от тях в ЦСКА. Освен капитан, бразилецът е с най-голям стаж при „червените“ заедно с Иван Турицов, и е преживял достатъчно върхове и спадове през 7-те сезона, в които е част от най-големия български клуб. Именно затова вратарят е убеден, че скоро кризата в резултатите ще бъде преодоляна и пред ЦСКА предстоят по-добри времена.

Той е сигурен, че ако отборът дава всичко от себе си, ситуацията ще се преобърне: „Преживяваме труден момент – това може би е най-трудният момент в историята на клуба. Но не можем да променим миналото, можем да променим само настоящето и бъдещето. Знаем, че пътят ще бъде дълъг и труден, трябва да имаме характер и да влагаме във всеки мач цялото си сърце. Само с енергия и смелост можем да променим ситуацията в ЦСКА“.

Любимецът на Сектор Г вярва в съотборниците си и в желанието им за промяна: „Трудно е, защото има много нови играчи. Брахими дойде и само след 2 дни трябваше да играе. Новите се нуждаят от време, за да опознаят клуба и съотборниците си. Сега изграждаме отбор. Разбира се, нямаме време да чакаме, трябва да се върнем към победите. Не трябва само да говорим, а да действаме. Футболистите сме тези, които ще върнат ЦСКА на мястото, което заслужава. Всички сме тъжни заради лошите резултати. Но мога да ви гарантирам, че всички сме единни и искаме да измъкнем ЦСКА от това положение. Виждам блясъка в очите на всеки един. Волята и желанието, които влагат във всяка тренировка. Обичам да казвам – енергията, която влагаме в тренировките, е тази, която трябва да покажем и в мачовете. За мен най-добрият пример е последният мач. Показахме, че заедно можем и съм сигурен, че отборът е фокусиран изцяло, за да намери изход от тази ситуация“.

„Както аз съм капитан, така има и други лидери в отбора. Всички имат една цел – ЦСКА да побеждава и да се върне на върха. Това е желанието на всички в тима“, казва още той.

Според Бусато ролята на старши-треньора Душан Керкез е ключова в преходния период за тима. „Душан е много прям човек. Обича да ни гледа в очите и да ни казва истината. Човек, който е много отдаден в работата. Много е интелигентен и взискателен към футболистите, защото търси съвършенството. Добър пример е това, което направи с Ботев (Пловдив). Те бяха в сложно положение, но той успя да обърне нещата и да върне Ботев на сцената".

Бусато е наясно от какво се нуждае отборът в сегашния момент: „Хората трябва да знаят колко велик е ЦСКА. Който дойде да играе тук, трябва да се запознае с историята на клуба. Трябва да е благодарен на Господ за възможността, която получава. Новите футболисти трябва да горят от желание, защото това е шансът на техния живот. Мисля, че това е нещото, което ще ни върне на пътя на победите и към върха. Както вече казах, желанието за победа е най-важно. Всички нови футболисти са на същото мнение. Те смятат, че идването в ЦСКА е шансът на живота им. Аз много вярвам в тях. Когато аз дойдох в ЦСКА, това бе шансът на моя живот. Виждам в тях същото желание като при мен. Това е пътят“.

Бразилецът е на мнение, че играта на ЦСКА в последния шампионатен двубой носи повод за оптимизъм: „Мисля, че играхме добре. Беше най-добрият ни мач досега като колектив. Създадохме доста голови положения, но за нещастие не успяхме да отбележим гол. Във футбола трябва да вкарваш, за да печелиш. Но мисля, че сме на верния път. Мотивацията и енергията, с които излязохме в последния мач, трябва да е на същото ниво във всеки следващ двубой, за да можем да стигнем до голове и да дойдат победите. Тогава ще се завърне и самочувствието на отбора. ЦСКА е велик отбор, много голям клуб. Очакванията на хората са много високи. Който иска да играе в ЦСКА, трябва да е наясно с това. Трябва да знае, че напрежението тук е голямо. Всички сме длъжни да върнем клуба на върха. Това се очаква от нас. Трудни моменти винаги ще има, но точно те те изграждат. Минаха 5 трудни мача, разбира се, ЦСКА изостава, няма какво да се каже. Единственото, което е важно оттук нататък, е бъдещето. Имаме още 30 двубоя и, ако влизаме с енергията, характера и сърцето, с които започнахме в последния мач, ще вкарваме голове и ЦСКА ще побеждава. Ще успеем стъпка по стъпка да стигнем там, където искаме“.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX