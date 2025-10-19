Г олемите фигури от славните времена на ЦСКА се простиха с една от най-големите легенди в историята на тима - Иван Зафиров. Копата почина на 77-години. Той бе основател на първата "червена" династия. Синовете му Адалберт и Мартин също защитаваха достойно клубните цветове. Малцина обаче бяха привържениците, които се поклониха пред големия бранител, чийто тленни останки бяха положени за целта в сектор А на стадион "Васил Левски".

Погребението събра доста "червени" легенди"

Изпълнителният директор на ЦСКА Радослав Златков и Михаил Александров бяха сред първите на поклонението. Там бяха и предшествениците им Филип Филипов и Стоян Орманджиев. Големите фигури от историята бяха предвождани от Георги Велинов, Радослав Здравков, Георги Илиев-Майкъла, Емил Бучински, Петър Витанов, Методи Томанов и др. Синът на легендата на Левски Иван Вуцов - Руслан пък поднесе венец от името на "сините".

"Иван Зафиров беше един от най-добрите футболисти в историята на ЦСКА. Имах удоволствието и щастието да играя с него 5 години. Освен това ще го запомня като един изключително добър човек, не само като голям футболист, за което историята много добре показва неговите постижения", каза Пламен Марков.

"Трябва да бъде запомнен като една истинска легенда, като един голям футболист. Много бърз беше за времете си, много техничен и страхотен човек беше", сподели легендарният Петко Маринов.

"Един човек, който беше стъпил здраво на земята, въпреки неговите девет шампионски титли. Нямаше по-скромен човек от него", сподели Радослав Здравков.

"Аз съм играл с него, живели сме в една сграда. Страхотно момче. Той ни беше капитан. Дано се сещат по-често за него. Дал ни е път на всички по-млади, когато той беше капитан на ЦСКА. Много го обичам, много близки бяхме", заяви Георги Илиев.

"Това е една много харизматична фигура и като футболист, и като човек, и като ръководител. Всичко, което кажа, думите ще са малко", добави Александър Станков.

Погребението ще в понеделник в тесен семеен кръг гробищен парк "Бакърена фабрика". Копата е 9 пъти шампион на България и с името му се свързват един от най-големите успехи на "червените" в Европа. Почивай в мир, шампионе! "Мач Телеграф" изказва своите искрени съболезнования на роднините, близките и приятелите те му.