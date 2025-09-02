Ц СКА обяви официално, че бранителят Мика Пинто напуска клуба. Договорът между двете страни e прекратен по взаимно съгласие.
Ето какво написаха от клуба:
"ЦСКА се раздели с бранителя Мика Пинто. Клубът и футболистът прекратиха договорните си отношения по взаимно съгласие. Крайният защитник пристигна в ЦСКА през лятото на 2024 г. и оттогава записа участие в 28 мача, отбелязвайки 1 гол за „армейците“. ЦСКА желае успех на Мика Пинто в бъдещите предизвикателства."
