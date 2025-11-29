Ц СКА 1948 победи с 2:1 Берое в мач от 17-ия кръг на Първа лига. Срещата се игра при тежки условия в Бистрица. Мачът започна с половин час по-късно от предвиденото заради мъгла над стадиона.

С успеха ЦСКА 1948 сложи край на серията си от три поредни мача без победа. „Червените“ имаха едно равенство и 2 загуби в последните си три срещи в първенството. Берое, където повторен дебют направи завърналият се треньор Хосу Урибе, е в серия от 7 срещи без успех.

В началото на мача Берое имаше възможност, но Алберто Салидо стреля неточно. В 8-ата минута Факундо Константини от Берое извърши нарушение срещу Мамаду Диало. Съдията Тодор Киров първоначално не отсъди дузпа, но след намеса от ВАР промени решението си и посочи бялата точка. Диало вкара дузпата в 13-ата минута. Елиас Франко от ЦСКА 1948 опита удар малко след това, но не уцели вратата.

В 29-ата минута Борислав Цонев стреля, но вратарят на Берое Валентино Кинтеро спаси. Гостите имаха претенции за дузпа малко след това за нарушение срещу Нене, но сигнал не последва. Цонев пропусна още един шанс за домакините малко преди почивката. Берое успя да изравни в 45-ата минута. Алберто Салидо се измъкна от защитата след пас на Нене и вкара за 1:1. В добавеното време Георги Русев опита далечен изстрел, но Кинтеро спаси.

След почивката Мамаду Диало пропусна добра възможност за ЦСКА 1948. Факундо Константини от Берое пък удари греда в 65-ата минута. Две минути по-късно домакините отново поведоха. Браян Собреро отклони топката към Борислав Цонев, който се разписа отблизо. Вратарят на Берое Валентино Кинтеро се справи с изстрел на Собреро малко след това.

ЦСКА 1948 е на второ място в класирането с 33 точки. Берое е 13-и с 15.