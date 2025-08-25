Б елгийският нападател Аарон Исека вече не е футболист на ЦСКА. Той стана част от „прочистването на кръвта“ на отбора, за което спомена треньорът Керкез преди загубата от 0:1: „Трябваше да сменим кръвта на отбора, което е нормално нещо. Може би закъсняхме, но никога не е късно, за да се случи нещо добро“.

"Днес клубът и играчът прекратиха договорните си отношения по взаимно съгласие.

Исека се присъедини към ЦСКА през лятото на 2024 г. и изигра 22 мача, в които отбеляза един гол. ЦСКА пожелава успех на Аарон Исека в бъдещите му предизвикателства", написаха на официалния сайт на ЦСКА София.

Раздялата с Аарон Исека бе очаквана, като той отдавна загуби титулярно място при "червените" заради постоянните контузии и пропуснатите шансове в мачовете, в които игра.

Аарон Исека е по-малкият брат на белгийския национал Мичи Батшуай. Той е от академията на Андерлехт, като е преминал и през Олимпик Марсилия и Тулуза, преди да играе и за турския Аданаспор и гръцкия ОФИ Крит.

Той стана поредният играч, който се разделя с ЦСКА в последните дни, след Зюмюр Бютучи, Тибо Вион, Джейсън Локило, а се очаква в най-скоро време клубът да се раздели и с Мика Пинто, който е отстранен от първия отбор.

