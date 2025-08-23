Душан Керкез ще пусне срещу Числото Кошмара Годой, който изгледа от ложата на "Васил Левски" хикса с Черно море

Т реньорът на ЦСКА София Душан Керкез се спря на „смяната на кръвта“ в отбора и по-големия прозорец без официален мач преди утрешното „червено“ дерби срещу ЦСКА 1948.

"Не играхме с Арда и имахме повече време за подготовка. Додай няма да е готов за следващия мач. Работи индивидуално.

Всички други са на разположение, работеха добре и мисля, че ще сме на по-добро ниво от мача с Черно море.

Когато свърши трансферният период, за всеки треньор е по-добре.

Трябваше да сменим кръвта на отбора, което е нормално нещо. Може би закъсняхме, но никога не е късно, за да се случи нещо добро.

За мен е лесно да работя с професионалист като (новия спортен директор) Величков, говорим за всичко и мисля, че работата ни ще бъде добра в бъдеще", бяха първите му дума.

"Благодаря на Тибо Вион за всичко, което е направил в ЦСКА. Той е добро момче с добър характер.

Той беше много напрегнат след мача за Купата. Говорих с него и му казах искрено като мъж на мъж, че няма да има шанс за много минути. Той ме разбра и се решихме, че е най-добре да напусне отбора", добави босненецът.

"Жордао и Годой са готови да дебютират. За Брахими очакваме документите, за да бъде готов за дебют утре. На този момент не е готов на 100 процента.

Когато скаутите ме попитаха за Брахими, се съгласих веднага. Той е футболист с голям характер и със сигурност ще помогне на ЦСКА.

Когато Бютучи няма мотивация, няма какво да прави в отбора. Когато един футболист дойде в ЦСКА и си мисли, че клубът е под неговото ниво, той не е за това място. Пожелавам му успех и късмет.

Всеки знае, че в момента в отбора има лек хаос, но след хаоса ще дойде нещо добро“, надява се роденият в Белград босненски спец.

"Винаги съм залагал на атмосферата в отборите, в които съм работил.

За да я създадем, трябва време. Новите футболисти са гладни за успехи, усмихнати са на тренировка, което значи много.

Никой не е щастлив от резултатите ни.

Знам, че в един момент всичко ще се нареди“, оптимист е Керкез, който после се спря на следващия съперник.

„Опонентът ни има много добри индивидуалности. С Черно море ни трябваха по-добри подавания в последните 30 метра и повече енергия.

Важното е да спечелим победа в утрешния двубой, без значение дали топката е в нас.

Когато феновете видят борба и желание, успехът накрая ще е за нас. Очаквам да изиграем добър мач", каза още Керкез.

"Супер е, когато имаш двама добри футболисти в атака като Питас и Годой, но ще видите утре дали ще играем с един, двама или трима нападатели.

Първият трансфер, който исках в ЦСКА, беше на Теодор Иванов (купен от ЦСКА 1948). Исках българин. Българите в нашия отбор имат потенциал. Не деля футболистите на българи или чужденци", отговори той на въпрос за младите българи в тима.



"Когато си футболист, особено на ЦСКА, трябва да внимаваш какво правиш. Ако Чорбаджийски отиде в друг отбор, ще бъде под наем. Той е тук с нас и имам супер отношения с него от първия ден. Не видях нещо лошо в това, че е поставил „лайк“. Младите момчета правят грешки и това е добро училище за тях. Очакваме още футболисти, трансферният прозорец не е затворен.

Винаги искам да давам шанс на младите футболисти, когато всичко е наред. Не искам тези млади момчета да усещат това голямо напрежение. Петко Панайотов е един от примерите как с много работа ще направи добра кариера. Младите трябва да грабват шанса си с две ръце.

Търсим човек на левия бек, защото имаме само един футболист. Футболисти с характер и глад ще помогнат на ЦСКА. Трябват ни играчи на още два поста, но няма да казвам на кои, за да не се разочароват някои футболисти", завърши Душан Керкез.

