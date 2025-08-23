Т реньорът на ЦСКА София Душан Керкез се спря на „смяната на кръвта“ в отбора и по-големия прозорец без официален мач преди утрешното „червено“ дерби срещу ЦСКА 1948.

"Не играхме с Арда и имахме повече време за подготовка. Додай няма да е готов за следващия мач. Работи индивидуално. 

Всички други са на разположение, работеха добре и мисля, че ще сме на по-добро ниво от мача с Черно море. 

Когато свърши трансферният период, за всеки треньор е по-добре. 

Трябваше да сменим кръвта на отбора, което е нормално нещо. Може би закъсняхме, но никога не е късно, за да се случи нещо добро. 

За мен е лесно да работя с професионалист като (новия спортен директор) Величков, говорим за всичко и мисля, че работата ни ще бъде добра в бъдеще", бяха първите му дума.

"Благодаря на Тибо Вион за всичко, което е направил в ЦСКА. Той е добро момче с добър характер. 

Той беше много напрегнат след мача за Купата. Говорих с него и му казах искрено като мъж на мъж, че няма да има шанс за много минути. Той ме разбра и се решихме, че е най-добре да напусне отбора", добави босненецът.

"Жордао и Годой са готови да дебютират. За Брахими очакваме документите, за да бъде готов за дебют утре. На този момент не е готов на 100 процента. 

Когато скаутите ме попитаха за Брахими, се съгласих веднага. Той е футболист с голям характер и със сигурност ще помогне на ЦСКА. 

Когато Бютучи няма мотивация, няма какво да прави в отбора. Когато един футболист дойде в ЦСКА и си мисли, че клубът е под неговото ниво, той не е за това място. Пожелавам му успех и късмет. 

Всеки знае, че в момента в отбора има лек хаос, но след хаоса ще дойде нещо добро“, надява се роденият в Белград босненски спец.

"Винаги съм залагал на атмосферата в отборите, в които съм работил. 

За да я създадем, трябва време. Новите футболисти са гладни за успехи, усмихнати са на тренировка, което значи много. 

Никой не е щастлив от резултатите ни. 

Знам, че в един момент всичко ще се нареди“, оптимист е Керкез, който после се спря на следващия съперник. 

„Опонентът ни има много добри индивидуалности. С Черно море ни трябваха по-добри подавания в последните 30 метра и повече енергия. 

Важното е да спечелим победа в утрешния двубой, без значение дали топката е в нас. 

Когато феновете видят борба и желание, успехът накрая ще е за нас. Очаквам да изиграем добър мач", каза още Керкез.
"Супер е, когато имаш двама добри футболисти в атака като Питас и Годой, но ще видите утре дали ще играем с един, двама или трима нападатели. 

Първият трансфер, който исках в ЦСКА, беше на Теодор Иванов (купен от ЦСКА 1948). Исках българин. Българите в нашия отбор имат потенциал. Не деля футболистите на българи или чужденци", отговори той на въпрос за младите българи в тима.


"Когато си футболист, особено на ЦСКА, трябва да внимаваш какво правиш. Ако Чорбаджийски отиде в друг отбор, ще бъде под наем. Той е тук с нас и имам супер отношения с него от първия ден. Не видях нещо лошо в това, че е поставил „лайк“. Младите момчета правят грешки и това е добро училище за тях. Очакваме още футболисти, трансферният прозорец не е затворен.

Винаги искам да давам шанс на младите футболисти, когато всичко е наред. Не искам тези млади момчета да усещат това голямо напрежение. Петко Панайотов е един от примерите как с много работа ще направи добра кариера. Младите трябва да грабват шанса си с две ръце.

Търсим човек на левия бек, защото имаме само един футболист. Футболисти с характер и глад ще помогнат на ЦСКА. Трябват ни играчи на още два поста, но няма да казвам на кои, за да не се разочароват някои футболисти", завърши Душан Керкез.

Източник БТА

ЦСКА София ЦСКА 1948 Душан Керкез