Ц СКА ще плати около 1 милион евро на Славия за трансфера на Исак Соле. Както е известно, още преди Нова година се разбра, че двата столични клуба са си стиснали ръцете за трансфера, но остава по-трудната задача – самият Соле, заедно със своите мениджъри, да уточни всички детайли по своя договор.

„Ние се разбрахме с ЦСКА. В момента мениджърите му преговарят с тях. Утре (б.р. - днес имат важна среща). Ще видим какво ще стане, всичко би трябвало да е ясно в следващите дни“, коментира пред „Мач Телеграф“ президентът на Славия Венцеслав Стефанов.

Наскоро Соле поднови своя договор с „белите“. По принцип той изтичаше през идното лято, но бе удължен до юни 2027 г. Заради това и ЦСКА ще трябва да плати около 1 000 000 евро за неговите права.

