Ц СКА ще опита да извади БГ паспорт на своя голмайстор Леандро Годой. Той е у нас от лятото на 2023 г., когато Берое го привлича от аржентинския Расинг. След това прекарва шест месеца в родината си, когато е даден под наем в Дефенса и Хустисия, което значи, че Кошмара е в България плътно вече 2 години. Той може да получи БГ паспорт по спортни причини. Така през годините Лудогорец натурализира играчи като Марселиньо, Вандерсон, Сисиньо и Игор Тиаго, Левски – Цунами и Уелтън, а ЦСКА – Жеферсон и Фернандо Каранга. Ботев Пд уреди по сходен начин и българско гражданство на Джеймс Ето'о и към момента камерунецът не заема квота за чужденец извън ЕС при „червените“.

Както е известно, ЦСКА вече задейства процедура по изваждане на БГ паспорт на Лумбард Делова, но ще се направи такава и за Годой. След привличането на колумбиеца Алехандро Пиедраита в събота вечер, футболистите без гражданство в ЕС при „армейците“ станаха цели 8 при допустими 7 – самият Пиедраита, Фьодор Лапоухов (Беларус), Лумбард Делова (Косово), Браян Кордоба (Колумбия), Сейни Санянг (Гамбия), Давид Пастор (Бразилия), Кевин Додай (Албания) и Леандро Годой (Аржентина). През миналото лято БФC позволи на отборите от Първа лига да имат 5+2 играчи извън ЕС, като за двамата допълнително се плащат по 40 000 лева на сезон, в случая на ЦСКА – 80 000 лева.

