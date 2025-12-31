Ц СКА ще задейства спешен план за привличането на своя юноша Андрей Йорданов, който в момента е титуляр в Ботев Пд. Това ще се случи, ако Анжело Мартино реши да се върне в родината си и да подпише с гранда Ривър Плейт. Ясно е, че всичко това е въпрос на преговори, защото аржентинците ще трябва да платят сериозна трансферна сума на ЦСКА, а и самият футболист трябва да получи условия, които ще го удовлетворяват.

Андрей Йорданов от дълго време е в плановете на „армейците“. Племенникът на шампиона с ЦСКА Евгени Йорданов беше на път към „червените“ през миналото лято, но в последните момент сделката пропадна и той подписа нов договор с Ботев Пд. Заради това на пожар през септември беше привлечен Анжело Мартино. Аржентинецът игра стабилно с екипа на ЦСКА, макар и да не придава някаква екстракласа.

