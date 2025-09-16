В торият в родната съдийска ранглиста Радослав Гидженов ще свири дербито от 9-ия кръг на Първа лига Левски – Лудогорец.
Ето и всички назначения:
19 септември 2025 г., петък, 17:45 ч.
Монтана - Спартак Варна
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Иван Радославов Иванов
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Кристиян Младенов Тодоров
СН: Иван Захариев Вълчев
19 септември 2025 г., петък, 20:30 ч.
Левски - Лудогорец
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Георги Йорданов Дойнов
4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Владимир Вълков Вълков
СН: Александър Костадинов Костадинов
20 септември 2025 г., събота, 17:00 ч.
Добруджа - Локомотив София
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Светослав Колев Енчев
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Георги Василев Йорданов
20 септември 2025 г., събота, 19:30 ч.
ФК ЦСКА 1948 - Локомотив Пловдив
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Живко Руменов Петров
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Николай Йорданов Колев
21 септември 2025 г., неделя, 17:45 ч.
Септември София - Ботев Пловдив
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Иво Николаев Колев АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Антонио Тодоров Антов ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Валентин Желев Добрев
21 септември 2025 г., неделя, 20:15 ч.
Славия - Берое Стара Загора
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Георги Петров Стоянов ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Кристиян Николов Колев
СН: Венцислав Иванов Гаврилов
22 септември 2025 г., понеделник, 18:00 ч.
Арда Кърджали - Черно море
ГС: Васил Петров Минев АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Георги Димитров Давидов
СН: Йордан Костадинов Иванов
22 септември 2025 г., понеделник, 20:30 ч.
Ботев Враца - ЦСКА
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Радослав Георгинов Вутов
4-ТИ: Тодор Недялков Киров ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Красен Иванов Георгиев
СН: Стоян Маринов Алексиев