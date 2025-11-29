Т реньорът на Ботев Пловдив Димитър Димитров-Херо бе доволен от победата с 2:1 срещу Черно море.

„Черно море е един много силен отбор. Създадохме нужната организация при играта ни в защита. Головите положения пред нашата врата бяха изключително малко. Това наклони везните. След това си вкарахме положенията, които не бяха много, но и Черно море нямаше много. Футболистите се раздадоха. Най-важна е победата. Много е трудно да кажа, че съм напипал правилното лице. Работя от 7-8 дни. Аз съм човек, който не играе само една схема. Ще търся най-доброто лице съобразявайки се с качествата и на противника. Днес стояхме малко по-добре физически, но имаме много резерви в това отношение“, каза Димитров.

Той коментира и предстоящия мач с Арда: „Арда има ден повече за почивка. Когато се правят календарите, трябва да се гледат тези неща и да има равнопоставеност. Арда е в подем и ни предстои много труден мач.“

Херо говори и за Илиан Илиев, който го изпревари по брой мачове в Първа лига като треньор: "Илиан Илиев ми е приятел. Пошегувах се с него, че трябва да излезе в чужбина, за да го настигна."