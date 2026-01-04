Добруджа се завърна в елита след 22 години мъки и мнозина очакваха, че новаците ще играят сериозна роля в първенството. И на пръв поглед имаха всичко необходимо за целта. Най-вече финансов ресурс. Те дадоха и сериозна заявка с церемонията, на която бе направена първа копка за осветлението на стадион „Дружба“. На нея присъстваха Георги Иванов, Бойко Борисов и др. Еуфорията сред феновете също бе огромна. Но нещата не се случиха така, както искаха всички. Първо в Добрич решиха, че ще дадат път на тези играчи, които извоюваха промоцията за Първа лига. Оказа се обаче, че са си направили криво сметките и започна селекция в движение. Едни играчи си тръгваха, други идваха. За капак тимът трябваше да стартира сезона с домакинства във Варна заради липсата на лампи. Добруджа все пак успя да направи що-годе приличен старт. И редуваше загуби с победи. Но илюзиите бързо се изпариха. Оказа се, че „златисто-зелените“ са имат сериозни липси на доста постове, а също така страдат и от две сериозни болести. Първата от тях е наивност. Атанас Атанасов реши да практикува стил, за който няма играчи, както смятат специалистите. „Комбайните“ заложиха на открита и модерна игра с много пасове, която ги превърна в лесна плячка за съперниците им. Нищо, че на моменти не отстъпваха като владеене на топката и ситуации и на най-силните. Но винаги някой успяваше да ги излъже и да вземе от тях, каквото му трябва. ЦСКА, например. Втората болест бяха червените картони.

