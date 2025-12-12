М еждународният съдия по футбол Драгомир Драганов получи две назначения в предстоящия уикенд в кипърското първенство. Драганов ще отговаря за системата за видеоповторения (ВАР) на две дербита от предстоящия 14-ия кръг в местната първа дивизия.

Варненецът най-напред ще бъде главен ВАР-арбитър в градското дерби на Лимасол в неделя между Аполон и Арис, което ще се проведе на стадион „Алфамега“ от 19.00 часа. Главен арбитър ще бъде Димитрис Солому, останалата част от бригадата също е от кипърци. Единствено Драгомир Драганов е чуждестранен арбитър и ще трябва да следи за пропуски на реферите на терена.

Арис е на 3-о място в класирането в момента с 26 точки, на 5 от лидера ФК Пафос. Аполон е 6-и с 21. В понеделник българският арбитър ще има същата задача в Ларнака cъc системата ВАР, където местният АЕК (Ларнака) приема на своя стадион евроучастника Омония (Никозия). Главен арбитър е младият Менелаос Антониу, на когото ще помагат на терена също кипърци.

Преди срещата Омония е на 2-о място с 29 точки, следван от АЕК (Ларнака) с 27. Поканата за Драганов е поредното доказателство, че българските съдии защитават много добър имидж зад граница. В чужди първенства покани да ръководи са имали Георги Кабаков, Радослав Гидженов, както и Ивайло Стоянов в предишни години.

