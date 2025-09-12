Янтра Габрово очевадно ще се бори за директна промоция след успеха над лидера.

Я нтра Габрово нанесе първа загуба на лидера във Втора лига Фратрия Варна, след като го победи в първия мач на 8-ия кръг с 1:0 като гост. Единственото попадение реализира Георги Бабалиев в 72-рата минута.

24-годишното крило от Карнобат завърши триходова комбинация от дясно и с отсечен удар не остави шансове на молдовския вратар на домакините Игор Мостовей. Всъщност в срещата, която се игра на култовия стадион на Спартак Варна - „Коритото”, това беше и единственият удар на габровци в очертанията и им донесе петия пореден успех. Домакините доминираха в огромни периоди от срещата, пет техни удара попадаха в очертанията на вратата, пазена от Християн Василев, но гол не падна.

Така Фратрия запазва първото си място с 21 точки, постигнати от седемте си победи в първите 7 мача, а Янтра излезе на 2-ра позиция с 18 пункта, продължавайки без поражение.