Л егендата на Левски Емил Спасов коментира пред „Мач Телеграф“ поражението от АЗ Алкмаар с 0:2 и разкри очакванията си за реванша. „Отборът на АЗ Алкмаар е по-добър от нашия. Компактни са и са по-класни. Това е истината. Напълно заслужено победиха.

Да, естествено, Левски имаше своите възможности, но не ги реализира. След като стана 1:0, в следващите секунди Марин Петков изпусна чиста ситуация, за съжаление. Срещу такива отбори като изпускаш тези положения - няма как да победиш. Мисля, че Левски игра малко по-плахо от предишните пъти в Европа. Срещу нас имаше по-сработен и по-опитен отбор.

