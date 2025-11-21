Л егендата на Левски Емил Спасов разкри пред „Мач Телеграф“ очакванията си за предстоящата среща на тима с Монтана на „Огоста“. Той е на мнение, че „сините“ трябва да победят с разлика и не бива изобщо да подценяват двубоя.

„Ако подценим мача, може да изпитаме доста трудности. Момчетата трябва да са максимално концентрирани и мобилизирани, за да не допуснат втора поредна грешна стъпка. Да, не е приятно, че загубихме от ЦСКА, но в крайна сметка нищо кой знае какво не се е случило. Трябва да се продължи напред, защото сезонът е дълъг. Има още много мачове. Сега трябва да се концентрират в това, което предстои. В Монтана не се играе лесно. Домакините са грамотен отбор, но ние сме Левски и трябва да спечелим и то с разлика. Трябва да ги принудим да допуснат някои грешки и ние да се възползваме от тях. Дай Боже играчите на Левски да имат ден и нещата им да се получават, защото всички сме виждали някои мачове, когато играеш добре, но пак не можеш да спечелиш.

Цялото му изказване четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

