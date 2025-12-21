"Аз изключително много обичам Любо Пенев. Моля се за него", обяви Георги Миланов, който е работил заедно с него в Литекс и националния отбор. "Той е един изключителен човек със страхотен характер. Вярвам наистина много, че той ще спечели тази битка. Исках да покажа своето уважение към Любо Пенев”, продължи халфът.

“Искам всички заедно да му изпратим любов и подкрепа в този тежък момент. Надявам се тази положителна енергия да стигне до Любо Пенев. Аз съм сигурен, че той ще се справи. Той ми даде път и в националния отбор, и в Литекс. Каквото и да кажа за Любо Пенев, ще бъде малко. Обичам го много", заяви Миланов.

“Наистина се надявам Левски да стане шампион, защото обичам клуба и феновете. Мисля, че Левски има голям шанс да стане шампион. Шампион се става, когато имаш постоянство”, каза още футболист номер 1 на България за 2012 година.