Г еорги Минчев заяви, че равенството 1:1 за неговия Локомотив София срещу бившия му отбор ЦСКА е „закономерно“, но той и съотборниците му трябва да съжаляват повече. Нападателят коментира и възможността да премине при „червените“ по-рано през лятото. „Бих казал доста усилия костваше, интересен мач лично според мен. Ние трябва да съжаляваме за резултата. Имахме по-чистите положения. Лично мое мнение – заслужавахме победата в този мач“.

„Просто на полувремето си казахме, че нищо не е станало, и че играем по-добре от ЦСКА. Пак ще се повторя – закономерно равенство, дори трябва да съжаляваме. Щастлив съм, че отново играя футбол. След престоя в Турция дълго време нямах отбор. Щастлив съм, че съм отново на терена. Леко съм закъснял с подготовката, но всеки мач ще се подобрявам – все по-добре и по-добре. В миналото е. Не искам да коментирам темата „ЦСКА“. Щом съм тук, защитавам цветовете на Локомотив София“, заяви нападателят, открил сметката си за „железничарите“.

Георги Минчев коментира и идващото дерби със Славия: „Дерби мач, лично за мен е мач като мач. Трябва да излезем по същия начин. Всеки да се раздаде на 100 процента. По-опасни сме, покажем ли го на терена, ще се поздравим с успех“, добави той.

