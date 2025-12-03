а падателят на ЦСКА Леандро Годой бе избран за Играч на мача след победата с 2:1 срещу Локомотив Пловдив от 18-ия кръг на efbet Лига, като аржентинецът отбеляза и двете попадения и донесе успеха на "червените". "Благодаря за наградата, беше сложен мач, но отборът показа характер. Не искахме равенството. Цяла седмица тренирахме с голямо желание и искахме да покажем добро ниво. Знаехме, че ще е труден двубой, но запазихме концентрация и демонстрирахме характер", заяви той. "Вярваме в нашия треньор, той ни дава самоувереност. Знаем, че имаме качество и добри футболисти, затова и ни си получава. И аз, и Питас можем да изпълняваме дузпи. Той ни дава увереност и връзката ни е добра", добави нападателят.

"Сезонът прилича много на миналия. Аз сега съм в ЦСКА и трябва да помагам на отбора с голове. Мислим повече за отбора, а не за индивидуалните награди. Благодарение на съотборниците ми се справям така добре. Мислим мач за мач. В главата ми е да вкарам гол и да спечелим. Концентрирани сме, днес вкарах и сме спокойни, вярваме в нашия треньор. Поздравявам моята съпруга и детето ми, много ги обичам", завърши Леандро Годой.

