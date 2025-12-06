Леандро Годой е човекът под пара в ЦСКА. В последните 3 мача той вкара общо 6 гола и е с основен принос за отличната форма на „червените“, които натрупаха 8 поредни победи във всички турнири и сега на „Тича“ се целят в девета.

Справка на „Мач Телеграф“ във всички първенства под егидата на УЕФА, които се провеждат в нашия цикъл – есен-пролет, няма по-резултатен аржентинец от Годой, който вече има цели 10 попадения на своята сметка. Кошмара вкара веднъж на Славия и бившия си тим Берое, както и по два пъти на Монтана, Ботев Пд, Спартак Вн и Локо Пд в последния кръг. Няма друг аржентинец в Европа, който да има двуцифрен брой попадения на своята сметка, освен таранът на ЦСКА.

Цялата разработка четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX