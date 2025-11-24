Л еандро Годой най-вероятно ще се превърне в титулярен изпълнител на дузпи в ЦСКА, след като колегата му в атаката на "червените" не се справя като такъв. От началото на сезона кипърецът е най-слабият изпълнител на дузпи в Първа лига. Той е стрелял три пъти от бялата точка, а е бил точен само веднъж - в първия кръг при 1:1 с Ботев Пловдив. След това Питас изпусна и срещу Спартак Варна, и онзи ден с "канарчетата".

