Б ерое и Септември София не успяха да се излъжат - 0:0 в мач, който имаше много положение. За съжаление обаче голове не паднаха. Домакините удариха греда. Два гола на Септември пък бяха отменени. Веднъж заради това, че топката бе излязла извън полето, а после за засада.
С това равенство и двата тима сложиха край на черни серии. "Зелените" имаха 2 поредни загуби, а столичани нямаха точка от 4 кръга насам. Сега и на двата тима им предстои по един мач с Лудогорец. Старозагорци излизат срещу "орлите" в отложен мач от Първа лига, а Септември ще приеме шампионите за Купата.