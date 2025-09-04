Хебър се раздели с един от основните си играчи от началото на сезона Георги Каракашев. 26-годишният халф бе привлечен през лятото от Добруджа и игра в четири от петте мача от началото на сезона.

Каракашев сподели пред „Мач Телеграф“, че е изненадан от решението на ръководството на клуба. „Разделяме се по взаимно съгласие. Изненадвам се, че това се случва едва след пет изиграни шампионатни мача. Търся си нов отбор и съм отворен за предложения. Желая успех на Хебър. Това беше втори престой за мен в клуба“, заяви той.

Интерес към Каракашев не липсва и е много вероятно по време на паузата за националните отбори той да намери нов клуб, който няма да плати нищо за правата му, защото в момента е свободен агент. Халфът е бивш футболист на Локомотив Пд и Пирин Разлог и вече е със сериозен опит по родните терени.