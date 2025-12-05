Треньорът на Ботев Пд Димитър Димитров готви черен списък с футболисти, които ще трябва да напуснат отбора след края на есенния сезон в Първа лига. Очаква се поне трима футболисти да бъдат освободени по искане на треньора, научи „Мач Телеграф“. Единият от тях почти сигурно е нападателят Стивън Петков, който бе привлечен през лятото.

Още при идването си в Ботев, Димитър Димитров обяви, че през зимната пауза ще направи промени в състава, който се нуждае от подсилване. Херо добави, че в мачовете до края на годината ще се запознае по-подробно с качествата на отбора и ще прецени кои футболисти трябва да останат и кои ще напуснат. В същото време той държи гръцкият защитник Константинос Балоянис да остане в отбора.

