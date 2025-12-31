Бившият нападател на Левски Николай Димитров – Хичо даде интервю за „Мач Телеграф“, в което прави анализ на представянето на тима през сезона. Един от любимците на синята публика признава още, че е готов да влезе в управлението на футболен клуб чрез изкупуване на акциите му.

-Левски е лидер, но готов ли е за требъл през следващата година“?

-Това е най-добрият сценарий. В отбора има качество, но титлата ще се реши от манталитета и психиката на футболистите. Именно там трябва да наблегне треньорският щаб в работата си. Не трябва да се мисли, че Лудогорец ще продължава да греши. Същото важи и за останалите съперници. Трябва да се изисква от футболистите да излизат с насройката да печелят всеки мач, задължително.

-Ти проследи почти целия сезон на Левски доста детайлно. Може ли да се каже, че отборът сега е по-добър и вече не разчита на инерцията от евротурнирите?

- Това, което виждам, е сериозно надграждане, най-вече в работата и стила на Хулио Веласкес. В повечето мачове футболистите изпълняват на 100 процента неговите изисквания. Израснаха и като колектив, за което голяма заслуга има доброто представяне в Европа. Добрият колектив се видя след загубата от ЦСКА. Следващите съперници, изключвам Славия, бяха категорично надиграни. Това е така и защото отборите не бяха на нивото на Левски, при цялото ми уважение към Монтана, Спартак Вн и Септември. В мача с „белите“ обаче бе друго. Славия винаги се стреми да пречи на Левски, но по-важното е, че в този мач Асен Митков бе атакуван вербално от част от феновете, което е недопустимо. Да, той направи грешки, но такава му е позицията на терена. Той играе на пост, който предполага поемането на риск, съответно и грешки. Знам, че „синята“ публика е максимално взискателна, но я призовавам да го подкрепяме, докато носи синята фланелка, все пак е наш юноша.

-Кое е правилното решение в момента за Митков?

-Това го знае само Митков. На негово място ще си остана в Левски. Да, може да бъде преотстъпен, но това няма да е добро решение, защото над него винаги ще тегне потенциалното му завръщане на „Герена“, където се е изградил като футболист. Затова трябва да тренира, дори и повече от сега,за да израства като още по-добър футболист.

-Предстои зимен трансферен прозорец, има интерес към „звездите“ на Левски- Сангаре, Майкон и Макун. Какво очакваш от Левски през зимата?

-Левски има готов отбор, но винаги е хубаво да има още по-голяма дълбочина в състава. Говори се много, че трябва да има още един централен нападател, но Сангаре и Рупанов се справят доста добре. Възможно е да има изненада с продажба на Сангаре при много добра оферта, но вярвам, че ръководството е предприело мерки и се набелязани играчи на конкретни позиции. За мен Майкон е играчът, който прави разликата в Левски, много трудно биха намерили такъв краен защитник в Левски - добър и в двете фази на играта. Няма незаменими, но той наистина е най-открояващият се играч в момента. За него съм сигурен, че ще има солиден интерес с много високи оферти, но в Левски ще вземат правилното решение със сигурност.

АНЖЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ

