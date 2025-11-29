БОГОМИЛ РУСЕВ

Лудогорец направи немислимото и удари Селта с 3:2, което бе първия БГ успех над испански съперник от цели 34 години насам. По този начин „орлите“ се върнаха в битката за класиране напред в Лига Европа, но има няколко ключови акцента, които няма как да подминем. Първото и основно е страхотната треньорска работа на Пер-Матиас Хьогмо. Със само 5 тренировки норвежкият ветеран промени коренно облика на Лудогорец и изненада тотално с тактика своя опонент Клаудио Хиралдес, за което призна и испанският наставник след мача. За отрицателно време 65-годишният доайен в професията видя силните страни на своите играч и ги пренареди тотално. Петър Станич действа като лек нападател, същото правеше Агибу Камара, Иван Йорданов беше ляв халф, а Кайо Видал – десен. Бразилецът търсеше свободни пространства и просто очакваше някой да даде паса от дълбочина. В повечето случаи това беше Педро Нареси. Бековете Сон и Антон Недялков не минаваха центъра в атака и пазеха плътно своите зони. Наистина гениални действия, които направиха така, че след около час игра Лудогорец да води с 3:0 срещу 12-ия в Испания, който често тормози дори шампиона Барселона. Началото на Пер-Матиас Хьогмо в Разград е повече обещаващо. Той върна отбора в битката за европейска пролет, но работата в първенството изобщо няма да е лека, защото изоставането от лидера Левски продължава да си стои 11 точки.

