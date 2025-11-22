"Последният път, когато бях в България, беше през 2014 година с националния отбор на Норвегия", бяха първите думи на новият треньор на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо, след като бе представен. "За мен е чест да поема толкова голям и разпознаваем в Скандинавия и Европа отбор. Много ме питат какъв е ключът този отбор да е толкова успешен, разбрах откъде идва успехът, когато видях базата и условията. Работя на национално ниво от много години“, продължи той.

„13 години съм водил мъжки, женски и юношески отбори. В Европа съм работил за различни отбори. Намирам това да дойда в голям клуб като този за голямо предизвикателство. Заедно с футболистите, помощниците, персонала и всички от клуба ще работим всеки ден. Амбицията е Лудогорец да играе всеки път в Европа и да го прави добре", заяви той.

„Пристигнах късно снощи, по-точно е 4:30 сутринта, проведох първата си тренировка днес. Впечатляващо е да видиш тези условия. Когато имаш такъв успех толкова години, понякога страдаш, може да е по различни причини. Има много контузени играчи. Когато играеш два мача седмично, е трудно. Видях много добри и интересни играчи с високо качество. С щаба ми гледаме да създадем добра връзка с тях. Когато някой е контузен, трябва да го сменим", призна норвежецът.

„Голямо предизвикателство е да работя с хора, които искат да се развиват и да стават все по-добри с всеки изминал ден", завърши той.