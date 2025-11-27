Н овият старши треньор на Берое - Хосу Урибе, използва социалните мрежи, за да изрази радостта си от завръщането си в Стара Загора.
"Връщаме се в една фантастична страна като България и в клуб, в който те уважават и ценят както лично, така и професионално — ПФК Берое. Трудна ситуация, но с упорита работа, с феновете и отбора заедно всичко ще бъде по-лесно. Много съм щастлив, че се връщам у дома и съм благодарен за цялата обич, показана от всички", написа Урибе.
