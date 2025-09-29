Настоящият шеф на клубния спонсор на Левски Мило Борисов на първия ред на Общото събрание на акционерите заедно с изпълнителния дирекор Даниел Боримиров и клубния собственик и президент Наско Сираков (от ляво надясно).

Д ве чужди фирми също са проявили интерес към Левски, научи „Мач Телеграф“.

Най-големият спортен вестник в България наскоро съобщи, че у нас също се е появила компания, която дори е готова да вземе клуба и да се превърне в нов генерален спонсор. Сега обаче тя има и конкуренция. Според запознати и трите кандидати са от сферата на зaлозите.

Преди всичко обаче Левски първо трябва да остане без генерален спонсор. Настоящият има договор с гранда от „Герена” до 2026 година. И ръководството му трябва да реши дали има интерес да помага на „сините“ или ще се оттегли, за да предостави тази възможност на други. Доскоро бизнесменът Мило Борисов бе твърд, че стои зад Левски и ще продължи да му помага.

