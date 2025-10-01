Т реньорът на ЦСКА Христо Янев се довери на Джеймс Ето'о и го пусна като титуляр срещу Локо Сф в третия си дебют начело на „червените“. Камерунецът обаче записа поредния си слаб мач този сезон и беше заменен от Петко Панайотов в 73-ата минута, като определено младокът, дори и за по-малкото време на терена, направи повече от бившия играч на Ботев Пд.

Очаква се Янев да даде последен шанс на Ето'о в дербито срещу Лудогорец в неделя вечер, преди да го извади от титулярния състав. Ясно е, че камерунецът е класен играч, но желанието му за трансфер на всяка цена, който в крайна сметка не се случи през лятото, свали много формата му. Неговите мениджъри също му мътят главата и това също му влияе негативно. Към този момент те търсят отбор, който да плати клаузата му през зимата.

След трансфера на Бруно Жордао треньорите на ЦСКА – Душан Керкез, Валентин Илиев и Христо Янев, в първия си мач, неминуемо пускат португалеца като титуляр. Другото място пък е запазено за Ето'о, което определено не е правилно, защото Петко Панайотов по-често трябва да се задържа на пейката.

Ако обаче срещу Лудогорец камерунецът изиграе поредния си блед мач, няма да има какво да го спаси от изваждане от титулярния тим за срещите след паузата в първенството.

