Н овият треньор на ЦСКА Христо Янев махна анализатора Мартин Стоянов, който дойде заедно с вече уволнения Душан Керкез, научи „Мач Телеграф“. Янев е заявил, че хората в неговия щаб ще вършат анализаторската работа. Самият Стоянов обаче ще остане в клуба, навярно в академията.

Любопитно е, че като футболист той бил в школата на ЦСКА от 2002 до 2008 г. Обучението му преминава във Великобритания, а по време на следването си работи в тимовете на Лорето Колидж и Стокпорт Дайнамус. В края на 2020 г. започва да работи в школата на ЦСКА като помощник-треньор. През сезон 2021/22 е асистент в академията на ЦСКА в отборите до 19 години при Добромир Митов и до 15 години при Ивайло Станев. На 28 април 2022 г. е назначен като треньор на ЦСКА в щаба на Алън Пардю и остава на поста до 6 юни 2022 като е обявено, че ще остане на работа в академията на клуба. От януари 2023 г. е анализатор и помощник-треньор на втория отбор на ЦСКА 1948, а от април до октомври 2023 г. е на същите позиции в първия им тим. От януари 2024 г. работи като треньор в школата на Септември Сф, а от февруари до юни паралелно е и помощник-треньор в женския национален отбор на България.

През юни 2024 г. започва да работи като анализатор в Ботев Пд в щаба на Душан Керкез. На 29 април 2025 г. се завръща в ЦСКА като е генерален анализатор на данни и иновации в спортен софтуер, преди сега Христо Янев да го освободи от първия тим.