Т реньорът на ЦСКА Христо Янев говори след дебюта си. Той бе много откровен и каза кои са проблемите, които е видял. "Според мен много неща не достигнаха. Далеч сме от играта, която ЦСКА трябва да показва. Видях много слабости в играта. Ясно е, че имаме да свършим много работа. Току-що излязох от съблекалнята и казах, че ако искаме да променим резултатите, трябва да работим като луди", започна Янев. "Постоянството, самочувствието не мога да си представя, че водим с 1:0 и нямаме контрол върху топката. Липсата на креативност също е фактор, който оказва голямо влияние. Виждам неща върху, върху които всички заедно трябва да седнем и да работим", добави той.

"Не мога да бъда доволен, когато си отбелязал един гол, когато си създал малко добри ситуации, от които отборът да се възползва. Имаме двама добри нападатели, но няма кой да ги захранва с топки. Това, което днес видях, ме кара да си мисля, че трябва да върна самочувствието на отбора, да ги накарам да са уверени в това, което правят и да се запозная с всички силни страни на играчите, за да ги накарам да правят, това което могат", заяви още Янев.

"За мен кой ще носи капитанската лента не е от толкова голямо значение. всеки стъпва на терена и трябва с личната си отговорност да показва, че е лидер. Чувствам голяма отговорност да променя онова, което в момента се случва с отбора. Трябва да се обединим. Фенове, клуб , отбор, за да може всички, които работим в този клуб, всички, които милеят за този клуб, да сме доволни", каза още наставникът.

"Няма значение какво предстои за отбора, трябва да се подобряваме всяка седмица. Лудогорец е част от програмата която имаме. Ще подходим по начин, по който да изглеждаме по-добре от днес", завърши Янев.

В 83-а минута на двубоя между Локомотив София и ЦСКА от десетия кръг на efbet Лига крилото на "червените" Мохамед Брахими се появи на терена като резерва в опит да донесе гол и евентуален успех за "червените". Престоят на Брахими на терена не бе дълъг и наставникът на гостите Христо Янев бе бесен от неговото поведение, като само 13 минути по-късно го замени.

"За малкото време, за което беше на терена, загуби почти всички топки. Вместо да създаде проблеми на отбраната на Локомотив София, създаде повече на нас", заяви Христо Янев след края на двубоя.

