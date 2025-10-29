О т клуба съобщават още, че ще информират своевременно за всички последващи решения, свързани със спортно-техническото ръководство на първия отбор.

Разградчани съобщават, че в предстоящия мач за Купата на България срещу Черноморец Бургас в четвъртък (30 октомври) отборът ще бъде воден от наставника на втория тим Тодор Живондов.

Ето какво написаха от Лудогорец:

Лудогорец съобщава, че старши треньорът на втория отбор Тодор Живондов ще води представителния тим в мача от турнира за Купата на България срещу Черноморец (Бургас), който ще се играе утре от 13:30 ч. в Несебър.

Ръководството на клуба информира, че се водят преговори с Руи Мота и неговия екип за прекратяване на договорите им. Причината са неубедителните резултати и представяне на отбора през последните месеци, които не отговарят на високите стандарти, наложени в Лудогорец през годините.

Клубът ще информира своевременно за всички последващи решения, свързани със спортно-техническото ръководство на първия отбор.