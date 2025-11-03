Берое ще има нов треньор, ако тимът загуби днес от Локомотив София. Тимът от Стара Загора записа поредица от слаби резултати, капакът на всичко бе отпадането от третодивизионния Витоша в турнира за Купата на България. Общо Берое натрупа четири поредни мача без победа. В един от тях получи пет гола при гостуването на ЦСКА в София – 1:5. Източници от клуба твърдят, че голяма част от футболистите са обявили бойкот на треньора, не се вслушват в неговите указания, отказват да приемат методите му на работа. Това се е видяло ясно точно по време на мача с Витоша, в който „зелените“ са създали едно-единствено положение за 120-те минути игра. Припомняме, че след мача малобройната агитка на Берое опита да нахлуе на терена и да потърси саморазправа с аржентинския треньор. Въпреки драмите, собственикът на клуба Банато засега е успокоил обстановката и ще даде още един шанс на Сагерас. Днес Берое приема Локомотив София и ако Берое не загуби, Сагерас ще продължи да води „зелените“, но най-много до Нова година.

