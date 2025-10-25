Т реньорът на Черно море - Илиан Илиев, атакува настоящия национален селекционер след мача със Славия. Той отказа да коментира скандала му със Светослав Вуцов, но заяви, че Александър Димитров е последният човек, за когото би казал нещо позитивно. "Не бих искал да коментирам този скандал, тъй като не съм бил там. Тръгнах като приятел за всички. Така мислех, но след това чух по мой адрес изключително неприятни неща. Няма смисъл да отговарям, тъй като не съм такъв човек, а и вече съм по-опитен, да не казвам по-стар. Доста бях изненадан обаче от изказванията на новия селекционер, които хвърли много камъни по нашата градина още преди мачовете. Затова последният човек, който мога да коментирам положително и позитивно, е той.

Славия и Черно море разделиха точките

Когато аз поех националния отбор, знаете какъв беше ситуацията. Имаше войни по улиците. А след няколко месеца дойдоха 15-16 хиляди души на стадиона. Значи сме свършили нещо. Дойде обаче един период, в който прецених, че не мога да променя това, което се случва там. И си тръгнах, надявайки се като приятел с всички. След това, както го казах вече, се оказа, че ние сме работили с хора, които не са били честни с мен, за да ми кажат в лицето това, което мислят. Така че да спрем до тук", заяви разочарованият Илиев.

