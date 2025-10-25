С лавия и Черно море завършиха 0:0 в мач от 13-ия кръг на Първа лига. Двата тима създадоха добри положения, като гостите удариха и греда през второто полувреме.

Домакините започнаха мача по-добре, а още в 3-ата минута Емил Стоев бе изведен сам срещу вратаря Кристиан Томов, който обаче спаси удара му. Малко след това вратарят на Славия Леви Нтумба спаси удар на Георги Лазаров. Стражът на „белите“ се справи и със силен изстрел на Селсо Сидни. В края на първото полувреме Георги Лазаров пропусна страхотна възможност за Черно море, като не уцели вратата от добра позиция. На другата врата Живко Атанасов трябваше да чисти топката почти от голлинията.

След почивката Черно море имаше по-добри положения. Селсо Сидни стреля опасно, Нтумба успя да се намеси и отклони топката в гредата в 58-ата минута. Лазаров пропиля още един шанс за гостите малко след това

Черно море е на 5-о място с 23 точки, Славия е на 13-о с 12.