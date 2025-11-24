Й ордан Милиев е шампион с Левски през сезон 2008/09. Бранителят рядко говори пред медиите, защото в момента развива сериозен бизнес извън футбола. Пред „Мач Телеграф“ Милиев говори за шампионските амбиции и сезона до момента на Левски. „Въпреки загубата от ЦСКА, не вярвам настроението в отбора да падне. Левски ще се върне към победния ход от преди това. „Сините“ са фаворити за титлата тази година със сигурност, защото Лудогорец, а и другите преследвачи не са на нивото на столичани. Не знам дали играчите осъзнават вече, че имат страхотна възможност да спрат една хегемония, която прави впечатление в цяла Европа, а именно тази на разградчани. Веласкес показва чудесни качества като треньор, доста българи успя да наложи. Кристиян Димитров ми е приятел, мисля, че в момента е най-класният централен защитник в първенството. Пожелавам му златен медал през май. Бих изтъкнал ролята и на Дарко Тасевски и Божидар Митрев, които със сигурност помагат много на испанеца, а и помагат за израстването при играчите. За мен най-голяма роля за израстването има Даниел Боримиров, човек с характер и не се притеснява да взима важни и тежки решения. Да не забравяме, че той бе спортен директор при последната титла на Левски!“.

АНЖЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ

Цялото му изказване четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX