Бившият голмайстор на ЦСКА Ивайло Андонов е част от знаменития тим на България на Световното първенство през 1994. Той коментира пред „Мач Телеграф“ любимия си ЦСКА и моментното състояние на отбора през неговия поглед.

„Никой да не се самозалъгва от две-три победи. Това е едва първият етап от престоя на Христо Янев, тръгва добре с резултатите, но играта има още много какво да се желае. Въпросът - как стои в момента ЦСКА на футболната ни карта, е много обширен. Част от футболистите имат 3 мача до паузата, в които трябва да си заслужат договорите. Янев дава шанс, на който заслужава. Честно казано съм малко песимист до края на есенния дял в първенството за ЦСКА, защото отборите ще вземат мерки срещу играта на Христо Янев.

Положителния ефект може много лесно да отмине в оставащите мачове, така че треньора трябва да мисли и други варианти как да изглеждат „армейците“ в оставащите мачове, защото вече ще трябва да диктуват темпото, ще срещнат затворени отбори и така“, започна бившият нападател на ЦСКА.

АНЖЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ

