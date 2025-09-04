Бившият национал на България Ивайло Андонов, който беше част от тима, стигнал до бронзов медал на световното в САЩ 1994, коментира пред „Мач Телеграф“ предстоящата среща на националите срещу Испания. Той е на мнение, че преди всичко трябва да подкрепим момчетата на Илиан Илиев.

„Не ми харесва това, че някои хора прекалено много се прехласват по испанците. В крайна сметка трябва да подкрепим нашите момчета, защото преди всичко ние сме българи! Оставам с впечатление, че някои хора прекалено голямо внимание обръщат на Испания. На терена парите не играят и няма бивши или настоящи шампиони. Каквото стане в един мач - това е. Искам да подкрепяме момчетата на Илиан Илиев и се надявам да се представят достойно. Стискам им палци! Дано демонстрират едно добро лице. Ние можем и трябва да си премерим силите с тях. При една крайна мобилизация можем да се представим силно. Искам да покажем идея и ако стигнем до положителен резултат, още по-добре за нас и за България. В никакъв случай не бива да се притесняваме от съперника. Трябва да викаме за нашите момчета и да не изпадаме в крайности. Призовавам хората да подкрепят отбора. Да, респект към испанците, но преди всичко трябва да уважаваме себе си и нашите момчета. Така мисля аз и така го чувствам. Иначе чисто спортно-техническата част няма какво толкова голямо внимание да й обръщаме. Дано нашите национали да ни зарадват“, заяви Андонов.

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ

