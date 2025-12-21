И вайло Чочев също дойде, за да подкрепи Любо Пенев. Юношата на ЦСКА обяви, че му дължи много. "Един изключителен треньор, професионалист, държи на всеки един детайл, както на терена, така и извън него. Той като един голям нападател ми помогна много да развия играта си и продължава да ми помага на терена”, разкри халфът на Лудогорец.

“Когато влезе в съблекалнята, всеки един има респект към него. Усеща се как въздухът в съблекалнята трепери. Почивката ще е малка. Очаква ни нов тежък полусезон. Битката няма да бъде само между нас с Левски. ЦСКА направиха серия от силни мачове, ЦСКА 1948 също е горе в класирането. Мисля, че до края първенството ще бъде интересно. Надявам се, че ние отново ще станем шампиони. В Лига Европа ни трябва една победа в тези два мача”, каза още той.