С тарши треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов остана много доволен от представянето на своите футболисти след разгромната победа с 4:0 срещу Локомотив Пловдив. „Страхотно изигран мач от нашия отбор. Основата е силната подготовка и силните футболисти. С всеки изминал мач се стремим да играем по-добре и по-добре. Мисля, че се получава“, сподели Стоянов. „Надявам се в мача срещу Ботев Пловдив да изглеждаме още по-добре от самото начало на мача. Опитваме се по най-добрия начин да синхронизираме нещата. Имаме доста нови защитници. Виждаме във всеки един мач, че получаваме по един или двама контузени футболисти. Радващото е, че има кой да ги замени и тези, които влизат се представят добре“, добаво той.

МАЙСТОРСКА ЧЕТВОРКА КАЧИ 1948 ВТОРИ!

„Марто Бойчев е обещаващ български футболисти, който трябва да работи, да бъде концентриран и да мисли за кариера навън. Пред него е бъдещето. Конкуренцията в отбора е убийствена. Така преценихме, че Диало от предния мач не се е представил на нужното ниво, но влиза и показа защо е водещ голмайстор на отбора. За капитанската лента – така сме преценили", каза той.

„Ще се нуждаем от добро възстановяване. Малко по-кратко време. Дано срещу Ботев изглеждаме по начина, по който се представихме през второто полувреме“, каза още Иван Стоянов.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX