М айсторите от ЦСКА 1948 смазаха от бой Локомотив Пловдив с категоричното 4:0. Хората на Иван Стоянов бяха безапелационни срещу осакатените "смърфове", които имаха сериозни липси в този мач като Димитър Илиев и Каталин Ито.

Гостите се държаха до края на първата част. Тогава ЦСКА 1948 поведе в 43-ата минута. Хуанми Карион подаде към Марто Бойчев, който бе изпуснат от Ефе Али в наказателното поле на Локомотив и стреля, топката рикошира в Лукас Риян и влетя във вратата на Боян Милосавлиевич. ЦСКА 1948 направи резултата 2:0 в 51-ата минута. Елиас Франко открадна една топка. Атанас Илиев чукна към Драган Гривич, който след това сложи топката на главата на централния нападател на "червените", който отблизо с глава вкара топката във вратата на Боян Милосавлиевич.

Домакините покачиха на 3:0 в 68-ата минута. Борислав Цонев центрира в наказателното поле на Локомотив, където Лукас Риян изби топката с глава, но не достатъчно добре. След това Елиас Франко стреля, топката отново рикошира в Риян и попадна на пътя на Мамаду Диало, който нямаше никакви проблеми да вкара в опразнената мрежа. В 70-ата минута падна и четвъртият гол. Елиас Франко пусна пас към Фредерик Масиел, който финтира Енцо Еспиноса в наказателното поле на Локомотив и подаде към Мамаду Диало, който вкара топката в левия ъгъл ма Боян Милосавлиевич, който нямаше никакви шансове.

Така ЦСКА 1948 изпревари Лудогорец в класирането и събра 19 точки, една по-малко от Левски. Все пак "сините" и "орлите" са с мач по-малко. Локо Пловдив остава четвърти с 16. Това бе първа загуба за Локо през сезона.

