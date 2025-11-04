У никална изложба ще бъде открита в Бургас навръх 17 ноември – датата, на която преди 32 години нашите национали победиха Франция, за да се класират за САЩ 1994.

Екипът на Христо Бонев и Мондиал "74, както и флагчето от мача с Уругвай на първенството

„За първи път на едно място: легендарните екипи на България“ ще представи историческото футболно наследство - автентични фланелки, бутонки, билети и предмети, запазили духа на най-славните победи на националния отбор. Изложбата ще бъде отворена за посетители всеки ден от 9,00 ч. до 19,30 ч., от 17 до 22 ноември в Central Park Бургас, а входът е свободен.

Челно място в експозицията заемат фланелките на Христо Бонев от световното през 1974 г., на Йордан Лечков от 4:0 над Гърция и на Наско Сираков от драмата с дузпи срещу Мексико по време на лудото американско лято. Ще бъдат показани и бутонките на Балъков от САЩ ’94, обувките на Бербатов от официален мач на Манчестър Юнайтед, както и сакът на Динко Дерменджиев от Мондиал ’66.

Фланелка на Петър Хубчев от лудото американско лято

„Тази изложба е емоция, която обединява поколения. Поклон пред златните ни футболисти и покана към младите да носят този дух напред“, споделя Милен Николов от Bulgarian Football Shirts, съорганизатор на събитието.