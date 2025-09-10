Н ационалите на Левски ще имат специален режим за гостуването на Локомотив Сф, пише днес в. „Мач Телеграф“.

Част от тях ще бъдат подложени на допълнителни тренировки. Това важи най-вече за тези, които не са записали достатъчно минути по време на мачовете, за които бяха повикани. А за капак повече време са прекарали в пътуване, а не в тренировки.

Серафимов, например, записа малко минути в първата от двете квалификации на Северна Македония и влиза в тази бройка. Освен това той има да наваксва още и в подготовката. На друг полюс са Кристиан Димитров, Ради Кирилов и Светослав Вуцов, който бяха титуляри за България при загубите с по 0:3 от Испания и Грузия.

Мустафа Сангаре пък записа 20 минути при загубата на Мали в гостуването на Гана, но пък се прибра късно снощи в България. Най-сериозни грижи „сините“ имат за Кристиан Мукон, който в малките часове снощи се изправи в решителен двубой за Венецуела срещу Колумбия, но остана резерва, а и тимът му загуби. Той ще трябва да прави индивидуални тренировки по летищата, защото от самолета ще трябва да се отправи към „Надежда“, както се казва.

Хулио Веласкес и асистентите му са разработили специална схема, за да посрещнат различните групи на „Герена“. Това означава, че треньорите ще работят плътно по 8 часа до неделя.

Мач Телеграф