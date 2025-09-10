В навечерието на заключителния кръг от световните квалификации в зона КОНМЕБОЛ шестте директни квоти вече бяха разпределени. Както се знаеше още преди последния кръг, лидерът Аржентина бе недостижим на върха на класирането. В същото време Чили и Перу нямаха шансове за участие в баража и завършиха квалификациите без реална перспектива за Мондиала.

Истинската интрига обаче се криеше в битката за седмото място, което дава право на участие в междуконтиненталния плейоф с участието на шест отбора. Последните мачове от квалификациите в Южна Америка бяха изпълнени с драматични обрати и силни емоции, като в крайна сметка Боливия завоюва историческа възможност след победа с 1:0 над Бразилия, съчетана с тежкото поражение на Венецуела от Колумбия с 3:6. Така „Ла Верде“ ще се бори за второ участие на световни финали, а „Ла Винотинто“ ще продължи да чака поне до Мондиал 2030.

Bolivia beat Brazil 1-0 at home to finish seventh in CONMEBOL World Cup qualifying and claim the intercontinental playoff spot.



Their dream of reaching their first World Cup since 1994 is still alive 🇧🇴👏 pic.twitter.com/ADBdBuKehQ — B/R Football (@brfootball) September 10, 2025

Преди последните мачове Венецуела на Кристиан Макун, който остана неизползвана резерва, имаше точка преднина пред Боливия и съдбата изглеждаше в нейните ръце. Пред препълнен стадион в Матурин домакините излязоха с огромна мотивация и поведоха още в третата минута, когато крилото на Интер Маями Теласко Сеговия реализира от близка дистанция. Колумбия обаче бързо отвърна – централният защитник Йери Мина изравни с глава след корнер в десетата минута. Само две по-късно Джоузеф Мартинес върна аванса на Венецуела, но до почивката резервата Луис Суарес отново възстанови равенството.

През второто полувреме кошмарът за Венецуела стана пълен – Луис Суарес наниза хеттрик в рамките на 17 минути (50’, 59’, 67’), преди Саломон Рондон да върне едно попадение за Венецуела в 76-ата. Крайният резултат обаче оформи Джон Кордоба само три минути по-късно. С този успех Колумбия се изкачи на трето място в крайното класиране зад Аржентина и Еквадор.

В същото време, на надморската височина в Ел Алто, Боливия получи спорна дузпа срещу Бразилия. След преглед на ВАР 21-годишният плеймейкър Мигел Терсерос хладнокръвно прати топката в мрежата на Алисон Бекер в четвъртата минута от добавеното време на първата част, а това се оказа повратният момент.

Venezuela went into the final day of South American WC qualifying with a shot at securing a spot in the intercontinental playoff.



They lost 6-3 at home to Colombia, lost the playoff spot to Bolivia and their shot at making their first World Cup comes to an end.



Damn 😔 pic.twitter.com/O1PoWSNWLS — B/R Football (@brfootball) September 10, 2025

В Ел Алто боливийските футболисти празнуваха историческия си успех с възторг и сълзи, докато в Матурин контрастът бе болезнен. Хамес Родригес утешаваше съкрушения вратар Рафаел Ромо, а капитанът Саломон Рондон гледаше безмълвно към трибуните. Венецуела вложи надежди в поколение, съчетаващо опитни лидери и млади таланти, но разширеният формат на Мондиала не се оказа достатъчен да сложи край на дългогодишната суша.

Източник gong.bg